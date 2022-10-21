Они предназначены для погрузки и вывоза в РФ расконсервированной колесной и гусеничной военной техники.

В начале октября к Беларуси прибыли еще 64 платформы под передачу военной техники РФ.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси".

С начала месяца в Белоруссию перегнали еще 64 пустые железнодорожные платформы, которые предназначены для погрузки и вывоза в РФ расконсервированной колесной и гусеничной военной техники.

Видео дня

1 октября на железнодорожную станцию Уречье (Любанский рн, Минская обл., РБ) с железнодорожной станции Готня (Белгородская обл., РФ) прибыл эшелон из 51-й пустой платформой. Именно в этом населенном пункте находится 969-а база резерва танков, где снимаются с хранения и грузятся на платформы танки Т-72А.

9 октября на железнодорожную станцию Старые Дороги (Минская обл, РБ) с железнодорожной станции Лиски (Воронежская обл, РФ) прибыло еще 13 пустых платформ. В этом городе находится 288-я база резерва автомобильной техники, где снимается с хранения автомобильная техника.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", за последние недели режим Лукашенко передал РФ уже не меньше чем 67 танков Т-72А и не меньше чем 28 грузовиков "Урал".

Угроза повторного наступления из Беларуси

Журналисты "Радио Свобода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что там происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

Несмотря на это, аналитики ISW считают сценарий наступления из Беларуси на северо-западную часть Украины остается маловероятным в ближайшие месяцы.

В то же время американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский заявил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси. Из-за этого Украина должна договориться с союзниками, чтобы ей дали разрешение наносить удары по территории Беларуси и России.

Вас также могут заинтересовать новости: