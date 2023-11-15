Этот радар весит менее 10 кг и способен "вести" до 14 целей одновременно.

Российский технологический университет МИРЕА, несмотря на антироссийские санкции, приобрел и получил систему обнаружения беспилотников SkyEye, которую разработала канадская компания Skycope Technologies.

Об этом пишет российское Агентство, которое выявило соответствующую информацию на сайте госзакупок страны-агрессора. Отмечается, что контракт был открыт 11 мая, а уже 7 июня высшее учебное заведение получило SkyEye. Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей.

Как отмечается, ввоз такого оборудования в страну-агрессора, вероятно, нарушает санкции Канады. Однако поставщиком по контракту выступил частный предприниматель, приложивший к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании Техком.

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Учебное заведение, которое приобрел SkyEye занимается разработкой систем противодействия дронам. Он также приобрел три китайских антидроновых ружья "Дрон 1200".

Что известно о SkyEye

По данным компании-производителя, этот радар весит менее 10 кг и может быть развернут в течение пяти минут. SkyEye может "вести" до 14 целей одновременно и способна обнаружить БПЛА на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км - в условиях городской застройки.

Библиотека распознавания дронов этого радара содержит более 330 моделей. Однако система искусственного интеллекта практически безошибочно идентифицирует и неизвестные для SkyEye дроны.

Россия обходит санкции - что известно

Как пишет FT, экономические санкции рискуют потерять свою роль как политическое оружие США. Вместо этого требуется более эффективное правоприменение и более строгое соблюдение требований со стороны частного сектора.

В то же время расследователи проекта The insider обнаружили, что производители "Кинжалов" до сих пор получают материалы из Европы. Это стало возможным, поскольку подрядчики оборонных предприятий, выпускающие гиперзвуковые ракеты, до сих пор не попали под санкции Запада.

Кроме того, Россия научилась обходить санкции на нефть и газ.

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