Внесение в этот список означает, что теперь перед отправкой товаров организациям из реестра поставщики должны предоставить "труднополучаемые лицензии".

США ограничат торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поставок микрочипов в Россию.

Поставляемые чипы амерканского производства Россия применяет в системах наведения ракет и дронов, которые используются для ударов по гражданским целям в Украине, сообщает Reuters.

Помимо 42 китайских компаний, министерство торговли США включило в список экспортного контроля компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании. Внесение в этот список означает, что теперь перед отправкой товаров организациям из реестра поставщики должны предоставить "труднополучаемые лицензии".

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"Сегодняшние пополнение списка дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы выясним это и примем меры", - заявил заместитель министра торговли США Мэтью Аксельрод.

Санкции против РФ - детали

США 25 сентября решили ввести экспортные ограничения против пяти российских компаний. Как сообщает официальный журнал Федерального правительства США, ужесточить санкции решило Министерство торговли США, а именно - бюро вопросов промышленности и безопасности.

Ранее Канада объявила о новых санкции против России - под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо. Под ограничения попали Московский государственный институт международных отношений, издание "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Российское географическое общество", возглавляемое Шойгу, клуб "Валдай"", акционерное общество "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и другие.

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