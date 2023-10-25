Подрядчики сотрудничают с европейскими фирмами и ввозят необходимые комплектующие.

Подрядчики оборонных предприятий, которые выпускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал", до сих пор не попали под санкции Запада. Следовательно, они продолжают импортировать необходимые материалы из стран Евросоюза.

Как выяснили российские расследователи проекта The insider, после масштабного вторжения госкорпорация "Ростех" нарастила выпуск "Кинжалов", стоимость которых обходится Москве в 10 млн долларов за одну ракету.

"Искандеры" и "Кинжалы" производит "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), входящее в холдинг Высокоточных комплексов "Ростеха". Ранее The Insider уже писал о микросхемах из США (Texas Instruments, Analog Devices и Altera), которые используются в "кинжалах". Теперь выяснилось, что московское ООО "ЕТС Электроникс", созданное в 2021 году, ввозит американские микросхемы через китайскую компанию ETC Electronics Limited.

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"ЕТС Электроникс "участвовала в форуме" Армия-2022", получив диплом от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Но под санкции ЕС пока не попала.

Материалы для производства "Кинжалов" завозят также из Европы – согласно сайту госзакупок, камеры тепла и холода (производитель Espec) КБМ получает от московского ООО "Остек-Тест".

"Эта фирма даже во время войны, как показывают данные ImportGenius, продолжила импортировать оборудование Espec из Польши. Отправителем выступала компания Intertrans Sp. z o.o. из города Седльце (польские власти уже обратили на нее внимание)", – отметили журналисты.

Журналисты отметили, что "особенно много" поставок идет из Германии. Токарные станки поставляло ООО "KEB-Рус" - партнер немецкой компании KEB, который в разгар войны ввозит кабели из ФРГ.

Кроме того, ружейные сверла и другие инструменты производства Sandvik поставляет ООО "Мир станочника", получающее продукцию от IR-Logistik GMBH из Берлина.

Водочас "мозги" для "Кинжалов" помогает производить АО "Радиант-ЭК", которое поставляет интегральные микросхемы. Компания ввозит из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов (отправитель – Advantek Gmbh).

Запчасти к "Кинжалам" ввозят по такой же схеме ввозят и из других стран ЕС. Журналисты выяснили, что российское ООО "Сонатек", которое имеет госконтракты с оборонными предприятиями страны-агрессора, предлагает "современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей". Торговые контрагенты компании - UAB Breitto, UAB CUST LT (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польша), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и другие.

Российские ракеты Х-47М "Кинжал"

Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Известно, что ее скорость может превышать скорость звука в 10 раз.

Ракета способна маневрировать на всей траектории полета. Может поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

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