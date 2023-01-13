На Кременское и Сватовское направления враг перебрасывает дополнительные резервы.

В Луганской области происходит продвижение подразделений Вооруженных сил Украины, коллаборанты перебираются подальше от линии фронта.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что на Кременское и Сватовское направления враг перебрасывает дополнительные резервы. По его словам, почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.

"Продвижение ВСУ идет, поэтому коллаборанты постепенно перебираются в города и села подальше от линии фронта", - написал Гайдай.

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Он рассказал, что оккупанты переодеваются в форму украинских военных и путем провокаций пытаются прорвать украинскую оборону. По мнению председателя ОВА, река Красная не должна стать серьезным препятствием для наступления наших военных.

Ситуация в Луганской области

Неделю назад Гайдай заявлял о продвижение украинской армии на направлении Сватово-Кременная, несмотря на плотно заминированную территорию.

Как сообщал УНИАН, 12 января Гайдай сообщил, что возле Белогоровки Луганской области Силы обороны держат позиции и даже немного их улучшили.

По его словам, жестокие бои идут в направлении Сватово-Кременная, а также на территории Белогоровки. Поселок Белогоровка возле Лисичанска уничтожен полностью, поскольку там оккупанты пытались устроить переправу через реку. Поэтому на сегодня этого населенного пункта уже не существует.

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