По мнению эксперта, Путин недоволен работой Суровикина из-за ряда провалов.

Замена командующего оккупационной армией России в Украине Сергея Суровикина на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова свидетельствует о том, что Путин одержим войной и продолжает искать генерала, который принес бы ему успехи.

Как отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 канала", есть ряд причин, по которым Суровикина сняли с должности. По его словам, Путин недоволен работой Суровикина, поскольку за время его командования оккупационными войсками Россия потеряла Херсон и правобережье Херсонщины, Харьковщину и Лиман.

Кроме того, ему не удалось выйти на административные границы Донецкой области, чтобы полностью ее захватить. Ракетный террор российского командования по Украине тоже не достиг своих целей.

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"Социология показывает, что более 85% граждан Украины, несмотря на трудности, которые испытывают по причине отсутствия электроэнергии кое-где, все же не поддерживают никаких территориальных уступок и компромиссов с врагом. Поэтому все эти задачи провалились, хотя прилагалось много усилий", – пояснил Мусиенко.

При этом эксперт отметил, что частые смены военного руководства в России негативно на нее влияют. Однако с назначением Герасимова в Кремле признали, что это война, а не так называемая "СВО". Он подчеркнул, что теперь Герасимов и вся армия будут полностью ответственны за войну, а к выполнению задач могут быть привлечены даже гарнизоны с Дальнего Востока.

"Это одержимость Путина агрессией против Украины. Она конечно уже привела ко многим ошибкам в России, приведет к еще большим. Они продолжают идти по этому пути ошибок", – добавил Мусиенко.

Замена командующего российских войск в Украине

11 января 2023 года стало известно, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На его место назначили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В Институте изучения войны предполагают, что это может быть отчасти политическим решением. Аналитики считают, что таким образом президент России Владимир Путин может хотеть ослабить власть силовиков, ведь их фаворитом был Сергей Суровикин.

В то же время российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что назначение Герасимова командующим российских оккупационных войск в Украине свидетельствует о том, что Шойгу и Герасимов сумели выйти из опалы и вернуть свои позиции.

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