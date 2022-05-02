Украину могут обвинить в "применении биологического оружия".

В приграничных с Украиной областях Российской Федерации начали усиленную подготовку к эпидемии холеры, возможны провокации касательно применения биологического оружия.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведчики отмечают, что главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры", где особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и оккупированный Крым.

В частности, руководителям территориальных управлений "Роспотребнадзор" поручено подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также информирование населения о мерах по профилактике болезни. Также поручено обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", - отметили в ГУР МО.

Фейки России о "биолаборатории" в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине.

МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

В середине апреля начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов распространил фейк о том, что американские ученые якобы испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: