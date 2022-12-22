Россияне используют комплексы, которыми едва ли смогут попасть в цель.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия начала доставать из своих старых запасов ракеты "без мозгов", движение которых нельзя корректировать. Такие ракеты имеют малую дальность и уже давно сняты с вооружения в Украине, но рашисты все равно достали этот "металлолом" из своих закромов.

На своем YouTube-канале Жданов прокомментировал информацию о том, что не так давно появилось видео с обломком ракеты "Луна-М", которую запустили рашисты. Эксперт рассказал, есть ли смысл в такой системе и опасна ли она для украинцев.

"У нас такой системы давно нет, уже больше 10 лет, как она снята с вооружения. Но такая система у нас была, комплекс "Луна-М у нас был. Но я вам скажу так, что это ракета без мозгов. Это не корректируемая, не высокоточная ракета, которая летит просто по баллистической траектории. Она жидкостная, но не высокотактичная. Кстати, "Луна-М" - она спиртовая", - рассказал Жданов.

По словам эксперта, даже проверка пригодности этой ракеты приносит немало хлопот. Для этого нужно запускать ее двигатель и по специальным цветным таблицам сверять цвет и форму пламени. Помимо этого, ракета не может лететь на дальнее расстояние.

"Максимальная дальность ракеты комплекса "Луна-М" - от 20 до 70 км... И еще один нюанс, огроменный нюанс, на 70 км у неё коэффициент кругового отклонения аж 700 метров. Почти километр она может гулять... То есть попасть такой ракетой в объект практически невозможно... Это исчадие ада, я не знаю, кто ее придумал", - отметил эксперт.

Также Жданов рассказал, что сейчас в РФ "вытаскивают все, что можно вытащить". Исходя из этого он также предположил, что ракеты "Луна-М" рашисты сняли с хранения в запасниках, то есть где-то они еще остались.

Также Жданов "разнес" пусковую систему комплекса. Она работает на двух двигателях, которые требуют огромного расхода топлива. Иными словами, Россия все чаще использует старое "барахло", чем демонстрирует свою проблему из-за нехватки вооружения.

В РФ заканчиваются боеприпасы

Ранее эксперт Грабский рассказал, что для сохранения интенсивности обстрелов РФ начала использовать против Украины снаряды 1940-х годов. По его мнению, агрессору хватит боеприпасов минимум на еще один год.

Секретарь СНБО Данилов считает, что РФ наскребет на 2-3 массированные ракетные атаки, после чего у нее ничего не останется. В то же время у россиян все еще достаточно ракет С-300, однако они не принесут Путину побед на фронте.

На фоне этого РФ могла закупить у Ирана баллистические ракеты. Однако в Белом доме отмечают, что пока что поставки таких ракет не подтверждаются.

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