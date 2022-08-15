Несмотря на обещания увеличения выплат, россияне продолжают массово отказываться ехать в такие командировки.

Руководство Российской Федерации продолжает агитировать российских государственных служащих работать на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канала Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Согласно решению администрации Белгорода сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы в "ДНР" и "ЛНР" обещают выплачивать двойной оклад в рублях", - говорится в сообщении.

Кроме того, из городского бюджета компенсируются расходы, связанные с командировкой (суточные) и другими потребностями.

Также вводятся надбавки к суточным в иностранной валюте (имеются в виду украинские гривни) из расчета: 50% - главе администрации; 40% - первому и некоторым другим заместителям; 30% - начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам.

"Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области.

"С сентября с участием белгородских учителей там планируется открытие школ. Туда же направляются и воспитательницы для детских садов из РФ. Всего из Белгородского бюджета планируется выделить 1,6 млрд руб. При том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб.", - констатировали в разведке.

Как сообщал УНИАН, на захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают террор в отношении педагогов.