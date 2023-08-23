В начале августа понтонные мосты через "Чонгар" и "Геническ" получили повреждения. В Минобороны Британии указали на возможный путь для логистики россиян.

Оккупанты после мощных ударов по понтонным мостам на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ", вынуждены полагаться лишь на один "длинный" маршрут в вопросе своей логистики во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Минобороны Британии в своем Twitter. Там констатируют, что сейчас враг продолжает наводить понтонные переправы на границе юга Украины с оккупированным Крымом.

После мощных ударов, которые реализовали ВСУ по выше указанным мостам в середине августа, маловероятно, что эта инфраструктура выдержит существенную нагрузку тяжелой техникой и боеприпасами, которые РФ пытается передислоцировать.

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"Там (в Крыму - УНИАН) образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это добавляет дополнительных трудностей логистической сети России на юге", - говорится в сообщении.

Россия перед Днем флага Украины сильно занервничала в Крыму

Напомним, накануне Дня флага Украины (этот праздник украинцы чтят сегодня) на территории временно оккупированного Крыма было громко. Вечером в бухте Севастополя Минобороны РФ подняло истребители. Там сообщили, что над водами Черного моря зафиксировали БПЛА MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar".

Из-за этого движение автотранспорта по Крымскому мосту уже традиционно закрыли. Со своей стороны местные "власти" заявили, что звуки взрывов связаны с плановыми тренировками в Казачьей бухте.

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