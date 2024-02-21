Противодействовать оккупантам Украина сможет строя укрепрайоны вроде Авдеевки, о которые будут разбиваться многотысячные силы противника.

Россияне будут пытаться прорывать украинскую оборону по разным направлениям до конца марта, считает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей.

По его словам, противодействовать оккупантам Украина сможет строя укрепрайоны вроде Авдеевки, о которые будут разбиваться многотысячные силы противника.

"Обороняя Авдеевку мы выполнили главную задачу - это стачивание крупной 40-тысячной группировки вражеских сил. Следовательно надо строить именно такие оборонительные рубежи как Авдеевка и таким образом пытаться нанести максимальное поражение силам, средствам противника. Конечно для этого нужно крупные инженерные проекты, строительство существенных укреплений, фактически укрепленных районов вроде Авдеевки, о которые будут разбиваться силы противника. Нам придется выдерживать вот именно такой натиск и выстраивать такую оборону, вовремя осуществлять ротацию", - сказал Кузан.

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Он отметил, что украинцам не надо впадать в панику из-за такой активности врага, потому что военное руководство страны готовится к этому.

"Это ожидаемый период, он будет продолжаться до конца марта, когда россияне будут пытаться протиснуть нашу оборону. Но самое главное - в этой наступательной волне противника нанести ему максимальные потери, что и осуществляют наши силы обороны", - сказал Кузан.

Он также заявил, что успешный для россиян штурм Авдеевки произошел исключительно из-за нехватки боеприпасов в ВСУ.

"До тех пор, пока у нас еще были запасы, мы держали город. Напомню, по состоянию на прошлый год Авдеевка находилась в этом полуокружении, то есть она постоянно находилась под угрозой (захвата). Но пока у нас были артиллерийские боеприпасы мы могли вовремя поражать скопление сил где-то примерно уровня батальона - это несколько сотен единиц и буквально несколько десятков техники. И это делали мы довольно успешно. Как только мы почувствовали снарядный голод, мы потеряли Авдеевку, потому что россиянам банально удалось накопиться", - пояснил Кузан.

По его словам, "математика войны" очень проста и четкая: либо воюет снаряд – на какую дальность он рассчитан, на той можно держать врага, либо воюет пехотинец и тут уже отпор дается в ближнем бою. "Другого выхода нет. Наше командование знает об этом, поэтому готовится в условиях критической нехватки снарядов к обороне фактически по всей протяженности Восточного фронта и, конечно, на юге - в районе Работино, Херсонское направление, Крынки. То есть это будут такие основные точки приложения усилий в ближайшие полтора месяца", - сказал аналитик.

Ситуация после захвата Авдеевки

Как сообщал УНИАН, возле Авдеевки сейчас враг делает абсолютно все, чтобы проломить оборону ВСУ на новых рубежах, заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что россияне собирают силы для новых наступлений не только на Авдеевском направлении, поэтому впереди у Украины чрезвычайно сложные бои.

По словам Жорина, россияне после боев за Авдеевку еще имеют достаточно сил для того, чтобы продолжать наступательные действия.

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