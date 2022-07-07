В результате огневой атаки двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

На рассвете российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна", - уточнил он.

Также по данным Братчука, огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

Как сообщал УНИАН, 6 июля враг пытался ударить по острову Змеиный и вел разведку, чтобы помешать установке украинского флага.

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

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