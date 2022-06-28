Россия заявила, что на территории ТЭС якобы находятся украинские военные.

Россия "анонсировала" очередной удар по Украине. На этот раз страна-агрессор "предупредила", что на территории Криворожской ТЭС якобы находятся украинские военные.

Однако на предприятии нет ни военных, ни вооружения, сообщили в энергетическом холдинге ДТЭК.

Так, министерство обороны РФ сообщило, что на территории Криворожской ТЭС якобы находятся защитники Украины. Военные, по мнению врага, хотят спровоцировать атаку на предприятие. Страна-агрессор "обещает", что не будет бить по ТЭС, но "предупреждает", что это якобы может сделать сама Украина. Конечно, это фейк.

"Распространенная министерством обороны страны-агрессора информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком. Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу. Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины", - сообщили в ДТЭК.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на криворожском направлении россияне строят укрепления и минируют побережье Ингульца.

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