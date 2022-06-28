США до конца июня обещали передать Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Украину уже скоро поступят дополнительные четыре дополнительные мобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Как сообщает Радио Свобода об этом заявил чиновник Пентагона.

"Мы продолжаем работать над нашей безопасностью и делаем все возможное, чтобы как можно скорее передать эту помощь украинцам. И я думаю, что вы видите на поле боя том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки до конца июня обещали передать Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине уже прибыли первые HIMARS. Уже впоследствии ВСУ показали эффектные кадры ударов по позициям оккупантов, которые были сделаны с помощью РСЗО.

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