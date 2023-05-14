Под обстрелом российских оккупантов было более десятка населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Угледар, Константиновка и Курахово.

На Донетчине в результате российских обстрелов за сутки не менее 6 человек погибли, 16 ранены, разрушены дома и инфраструктура, повреждены предприятия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив при этом, что накануне россияне нанесли массированный удар по Константиновке, в результате чего погибли 2 человека, ранены 10. Повреждены 8 частных домов, 7 многоэтажек, 2 промышленных предприятия, 5 инфраструктурных объектов.

Также враг обстрелял Дружковку кассетными боеприпасами - ранены 2 человека, повреждены 2 дома.

Видео дня

На Донецком направлении 4 человека погибли в Авдеевке. Кураховская ТГ - 6 обстрелов: в Курахово повреждены 3 многоэтажки, в Островском - 4 частных дома, в Волченке - 1 дом.

На Волновахском направлении в Богоявлении Угледарской ТГ ранены 2 человека. Под обстрелами Пречистовка, Максимовка и Угледар.

На Горловском направлении в Торецкой ТГ ранены 2 человека, повреждены 30 домов, 4 инфраструктурных объекта и админздание. В Часовоярской ТГ разрушен 1 дом, еще 3 повреждены. В Соледарской ТГ повреждено 5 домов в Васюковке.

На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Звановке.

Ситуация в Донецкой области

На Донетчине идут ожесточенные бои по нескольким направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому.

24 апреля 2023 года оккупанты убили двух жителей Донбасса - в Шахтерском, еще 13 человек в области были ранены. На Горловском направлении в результате обстрела повреждена школа во Часовоярской общине. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской общины.

26 апреля россияне убили троих жителей Донбасса: в Константиновке, Дилиевке и Звановке

29 апреля 2023 года оккупанты атаковали Донецкую область: один человек погиб, 11 ранены.

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