Из найденных в городе 403 тел проведена идентификация 167.

В городе Буча возле церкви святого апостола Андрея Первозванного из братской могилы, где лежат убитые российскими оккупантами, уже поднято 73 тела.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал мэр города Анатолий Федорук.

Он также сообщил, что с найденных в городе 403 тел "проведена идентификация 167, выяснили, что это за люди, где они жили, где работали". По его словам, сейчас идет процесс опознания родными, знакомыми, близкими.

Федорук отметил, что на сегодня люди, которые озабочены судьбой своих родных, возвращаются в города.

Сегодня возле этого храма, где продолжают поднимать тела убитых русскими оккупантами гражданских украинцев, были руководители парламентов Украины, Польши и Чехии.

В частности, председатель парламента Польши Томас Гродзский сказал журналистам, что после посещения сегодня Бородянки, Бучи и Ирпеня они испытывают потрясение. Он сказал, что сам по специальности врач, но когда посетил Бучу, то даже его поразил тяжелый запах разлагающихся мертвых тел.

"Это Голгофа 21 века. Как кто-то может говорить, что это какая-то инсценировка, то пусть они сюда приезжают и пусть они это увидят. Это акт уничтожения варварами мирного населения, в частности, женщин и детей", - подчеркнул Гродзский.

В то же время он выразил восхищение мужеством народа Украины в борьбе с агрессором.

Резня в Буче

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

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