Также он поделился некоторыми подробностями о предоставлении Украине этих истребителей.

Украинские пилоты смогут освоить истребители F-16 намного быстрее, чем за стандартные полгода.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Настоящему Времени". Он выразил мнение, что пилотам ВСУ хватит для этого 4 месяцев.

Министр обороны отметил, что сейчас публично обсуждают, сколько уйдет времени на овладение украинскими пилотами этих истребителей. "После тестирования двух наших пилотов в США считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты... наверное, полетят быстрее... Не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично.... Мы умеем учиться", - подчеркнул Резников.

Министр привел пример, что украинские экипажи освоили системы "Цезарь" за 3 недели, хотя стандарт - минимум 3 месяца. "Французы, поляки были в восторге, потому что они не просто закончили курс, а реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который учится 3 месяца", - прокомментировал министр.

Он добавил, что системами ПВО "Петриот" украинские военные овладели за 10 недель, хотя стандартное время, которое дается на подготовку экипажа - 10 месяцев.

"Однако не может пилот летать сам. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики. Вот этот курс обучения длиннее, чем четыре месяца. И, если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке, и быстрее это овладеют, то инженеров и техников несколько меньше", - пояснил ситуацию Резников.

Кроме того, как отметил министр, также нужно будет готовить инфраструктуру, среди которой аэродромы, укрытия, обслуживание. Резников уточнил, что аэродромы для истребителей будут в Украине, а получить сами самолеты ВСУ смогут не раньше 2024 года.

Предоставление F-16 Украине

Украинские власти уже длительное время добиваются от западных партнеров поставок современных истребителей. Но лишь недавно несколько стран объявили, что помогут Киеву с самолетами. А несколько недель назад президент США Джо Байден согласился на обучение украинских пилотов работе на F-16.

А 15 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что на встречах в Брюсселе услышал важные новости о "коалиции истребителей".

Вас также могут заинтересовать новости: