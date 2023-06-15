Международные партнеры озвучили обязательства по обучению украинских пилотов.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что сегодня на встречах в Брюсселе услышал важные новости о "коалицию истребителей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время совместного произнесения заявлений с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. В частности, у Резникова спросили, доволен ли он заверениями от союзников на сегодняшних встречах.

"Да, конечно, потому что сегодня я также услышал очень важные новости о так называемой "коалиции птиц" или "коалиции бойцов"... Сегодня мы получили от наших партнеров обязательство, что учебные курсы начнутся. Мы вместе построим конструкцию этого консорциума истребителей. Это начнется с F-16 и при лидерстве Нидерландов и Дании. Также присоединятся другие страны", - сказал Резников.

"Также мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы получим возможность тестирования их возможностей (на боевых истребителях Gripen - УНИАН)", - сообщил министр.

Резников напомнил, что уже создана "танковая коалиция", "коалиция противовоздушной обороны", а также "семья" различных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

"Именно поэтому, я абсолютно уверен, что мы будем иметь "коалицию птичек" для Вооруженных сил Украины. Это означает, что будущие силы Украины будет оставаться как восточный щит Европы и НАТО", - подчеркнул Резников.

Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"). Позже состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. пока конкретных решений по предоставлению самолетов Украине не было, однако вопрос обучения пилотов сдвинулся с мертвой точки. В частности, Нидерланды объявили, что обучение начнется уже этим летом. а в Польше заявили, что уже составили график обучения.

В Минобороны Украины заявляли, что для победы над оккупантами Украине будет достаточно четыре эскадрильи (48 самолетов).

"Коалиция истребителей" для Украины

Украина давно просит у западных партнеров современные истребители. И только недавно несколько стран объявили, что помогут Киеву с этой техникой. Несколько недель назад президент США Джо Байден дал добро на обучение украинских пилотов работе на F-16, и дальнейшей передаче этих истребителей украинской стороне. До этого США были категорически против разговоров о современных самолетах для ВСУ.

На днях Алексей Резников заявил, что есть возможность получить от союзников не F-16, а истребители другого типа.

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