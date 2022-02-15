"Байрактары" находятся на постоянном дежурстве, сказал он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на оккупированном Донбассе 2 тысячи кадровых офицеров армии РФ руководят наемниками и "другими подонками".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"У нас сегодня в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские "Байрактары", от глаза которых скрыть практически невозможно ничего. Мы знаем все места вооружения, даже того, которое завозится сегодня для нужд первого и второго армейских корпусов, которые являются составной частью Вооруженных сил Российской Федерации. Я напомню, что по нашим данным 2 тысячи кадровых офицеров Вооруженных сил Российской Федерации находится на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими отбросами. Мы понимаем их численность, мы понимаем их готовность", - заявил Резников.

Министр заявил, что украинские военные из состава Операции Объединенных сил абсолютно готовы к отпору.

Читайте такжеРоссийские подразделения на границе с Украиной выдвинулись на "атакующие позиции" - СМИ"Мы четко знаем как будем реагировать, используя статью 51 Устава ООН - право на самозащиту. Поэтому у нас какой-то причины сегодня переживать за то, каким способом накапливаются (войска) происходит ли ротация там - по состоянию на сегодня нет", - заявил Резников.

Ранее в Беларуси заверили, что войска Российской Федерации не будут наступать на Украину с ее территории.

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