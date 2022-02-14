Министр надеется, что российского вторжения не будет, а Украина выйдет из кризиса, связанного с накоплением российских войск у границы, сильнее.

Министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что в Украине военное положение пока вводиться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, у министра спросили, стоит ли ждать от государства решения о введении военного положения и в отношении эффективного регулирования состояния информационного пространства с учетом нарекания работы медиа в контексте освещения событий на украинско-российской границе.

"Я убежден, что для введения такого состояния особого правового режима сегодня абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать и нормировать медийную атмосферу, - ни в коем случае этого делаться не может. Мы живем с вами во все же демократической стране и учимся проходить и такие испытания", - подчеркнул Резников.

"Я абсолютно спокойно уверен в том, что мы переживем этот кризис. Она в первую очередь носит информационный характер и мы выйдем из нее еще сильнее. Но военное положение вводится, если наступает непосредственная агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и поэтому все будет хорошо", - подчеркнул Резников.

Он также заявил, что никуда не собирается уезжать из Украины.

"Моя оценка момента сегодня точно не тревожная, точно отсутствие каких-либо, скажем так, собирать чемоданы и куда-то ехать. Мы остаемся здесь. Мы работаем и не планируем никуда ехать, кто бы там что - то ни думал", - заявил Резников.

Напомним, в Верховную Раду будет внесен законопроект о запрете покидать Украину чиновникам и народным депутатам в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Документом предусматривается, что в случае если будет введено чрезвычайное или военное положение в Украине, чиновникам всех категорий, народным депутатам будет запрещен выезд за границу. Тех, кто покинет территорию Украины, хотят лишать мандатов.

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