По словам Резникова, когда речь идет о деоккупации украинских территорий, где находится враг, то соответствующих ограничений нет.

Оружие, предоставленное Украине США и партнерами, не может использоваться по территории России, однако это не касается временно оккупированного Крыму.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью "Голоса Америки".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.

Как писал УНИАН, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос о применении оружия Запада по Крыму, подчеркнул, что Европа и США поддерживают целостность и суверенитет Украины.

Как отмечали эксперты из Института изучения войны, похоже, Украина не использовала оружие западных партнеров во время недавних атак по военным объектам врага в Крыму. Однако, подчеркнули они, это не будет противоречить договоренностям со Штатами и Западом по неприменению этого оружия по территории России.

Ни страны Евросоюза, ни США не считают Крым российской территорией.

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