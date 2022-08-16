Канцлер Германии дал уклончивый ответ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получает оружие от партнеров, чтобы защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

Об этом он сказал во время визита в Швецию, его цитирует RND.

Шольца спросили, может ли Украина использовать западное вооружение для возвращения Крыма. Канцлер ответил уклончиво.

"Мы поддерживаем Украину оружием, которое мы ей поставляем, и это для того, чтобы она могла защищать целостность и суверенитет своего государства и территории", - отметил Шольц.

Он заверил Украину, что поставки оружия продолжатся. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выразила солидарность с этим тезисом.

"Россия не должна выиграть эту войну, это важно для Украины и Европы. Пока идет война, мы должны оставаться непреклонными", - подчеркнула Андерссон.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер соглашается с мнением о том, что Украина должна отвоевать себе Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: