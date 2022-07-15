Министр подчеркнул, что эти системы станут "хорошей компанией" на поле боя для HIMARS.

В Украину прибыли первые американские реактивные системы залпового огня MLRS (РСЗО) M270.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Семейство Long Hand UAarmy пополнилось: прибыли первые РСЗО М270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - написал Резников.

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал выделение Украине М270, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км. Решение Великобритании было согласовано с решением США предоставить ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности (HIMARS) - вариант РСЗО (MLRS).

В правительстве не сообщили, сколько именно оружия предоставят, но, по данным СМИ, сначала отправят три системы.

4 июня Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе к применению реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Сейчас ВСУ имеют на вооружении 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.

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