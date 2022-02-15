В то же время некоторые подразделения формируют эшелоны для отправления техники.

Спутники частной компании Maxar Technologies зафиксировали усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

Об этом пишет Reuters.

Снимки сделали 13 и 14 февраля, до заявления российского Министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.

Спутники зафиксировали, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

В то же время на некоторых снимках видно, как несколько подразделений покидают имеющиеся полигоны и формируют эшелоны по отправке войск.

В то же время агентство отмечает, что не смогло найти независимые источники для подтверждения данных со спутниковых снимков.

Отвод войск РФ

Сегодня, 15 февраля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся к пунктам постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник. По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщения о возвращении части подразделений, участвовавших в военных учениях недалеко от границы Украины, к постоянным местам дислокации.

"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило, знаете, - не "услышим, тогда поверим", а "увидим и тогда поверим". Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - заявил Кулеба.

В то же время в НАТО пока не увидели признаков отвода отдельных частей военных подразделений Российской Федерации от границы Украины до постоянных мест дислокации.

Возможное вторжение РФ в Украину

В последние пару месяцев Россия под видом учений сконцентрировала у границ Украины значительное количество военных. После этого в западных СМИ появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению в Украину.

Между тем РФ отрицала свои намерения вторгнуться в Украину и одновременно выдвинула НАТО ультиматум. Среди прочего, в нем было требование не принимать Украину в члены Альянса.

По последним оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, к границам Украины и на оккупированные территории Россия стянула более 120 тыс. военных.

Западные страны серьезно обеспокоились возможным наступлением России на Украину. В связи с этим был проведен ряд поочередных переговоров на высшем уровне между президентами Украины, России, Франции и США.

В конце прошлой недели начался настоящий информационный апогей относительно возможного вторжения РФ. 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Однако информацию о том, что РФ готовится к нападению опроверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу со ссылкой на информацию от источников в России и Беларуси. Однако в СМИ появилась даже дата наступления - 16 февраля, однако представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

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