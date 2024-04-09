На полуострове есть "определенный ресурс", который сейчас проходит слаживание.

Начальник Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ресурсах российских оккупантов в Крыму, и что с ними там происходит.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как часто враг перебрасывает во временно оккупированный Россией Крым свою технику и живую силу.

"На полуострове они имеют определенный ресурс, который сейчас проходит слаживание, и проводится его ротация. Они перемещают их из разных точек на другие. Потому что понимают, что нам хорошо известна география полуострова и его милиратистические особенности, то есть где может быть накопление сил и средств врага", - отметила пресс-секретарь.

Видео дня

Именно поэтому, добавила она, оккупанты довольно часто проводят учения в разных точках, перемещают подразделения и проводят их ротацию.

"Но пока подтягивания мощных резервов на материковую часть мы не наблюдаем. Зато пытаемся установить максимально эффективный огневой контроль за логистическими маршрутами на этом направлении", - рассказала Гуменюк.

Также на вопрос, имеет ли сейчас Крым как логистический хаб большое значение для россиян, спикер отметила, что "в любом случае, это накопление их ресурсов и это имеет значение, потому что они оттуда планируют питать те силы, которые будут применять во время боевых столкновений вдоль линии фронта".

Ситуация в оккупированном Крыму - детали

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан относительно Крымского моста заявил, что кроме преодоления систем противовоздушной обороны и оборонительных рубежей России, проблемой является капитальный характер конструкции моста, ведь он проектировался так, чтобы иметь возможность выдерживать сейсмические колебания и тому подобное.

То есть, чем больше такая конструкция, тем больше нужно средств для уничтожения, больше взрывчатки. Так, по словам Кузана, для достижения цели нужно использовать средства поражения с большим количеством взрывчатки.

Вас также могут заинтересовать новости: