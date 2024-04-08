По его мнению, можно использовать дроны, однако при условии большого количества взрывчатки.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что кроме преодоления систем ПВО и оборонительных рубежей РФ, проблемой является капитальный характер конструкции Крымского моста, ведь он проектировался так, чтобы мог выдерживать сейсмические колебания и тому подобное.

"То есть, чем больше такая конструкция, тем больше нужно средств для уничтожения, нужно больше взрывчатки", - сказал Кузан Фокусу.

По его словам, для достижения цели нужно использовать средства поражения с большим количеством взрывчатки.

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"Для примера есть ракеты Taurus, но их нужно достаточное количество, то есть все зависит от того, куда будет нанесен удар. Потому что для того, чтобы вывести из строя Крымский мост нужно попасть не в верхние, а в нижние опоры моста на которые крепится сама мостовая конструкция. Для этого для нас лучше всего применять такие ракеты, как Taurus, или большее количество других ракет", - пояснил он.

По его мнению, также можно использовать дроны, однако при условии большого количества взрывчатки. Среди ракет эксперт также отметил Storm Shadow и SCALP. Однако вопрос и в количестве ракет и в том куда будет лучше наносить удар Украине.

"То есть такой мост нам приоритетно уничтожить, когда уже принято решение о проведении крымской операции. То есть условно говоря, когда мы уже начали проводить операцию по отрезанию Крыма от снабжения. Первые шаги для этого - это уничтожение больших десантных кораблей РФ, они используются сейчас как основной морской компонент для логистики, обеспечения Крымского полуострова. Авиационный компонент - Ил-76, это военно-транспортная авиация РФ. Но сухопутный компонент - это именно Крымский мост", - заявил Кузан.

Кроме того, он отметил, что Украине важно разрушить именно железнодорожное полотно.

"Важно, чтобы не просто упал сам пролет, а чтобы была разрушена основа, чтобы не было куда ставить пролет", - добавил Кузан.

Уничтожение Крымского моста - детали

Ранее издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГУР написало, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается целью Украины.

"Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и защищают. Но все над этим работают", - сказал он.

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