На Запорожье оккупанты активнее применяют авиацию.

Начальник Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о тактике и угрозах от российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Херсонской области, спикер подчеркнула, что там захватчики продолжают свою тактику террора населения, сбрасывая взрывные устройства с беспилотников.

По ее словам, Силы обороны Украины работают над тем, чтобы выбивать огневые мощности врага с левого берега области, чтобы они не достигали правого. Впрочем, все равно фактически ежесуточно есть случаи, когда, в частности FPV-дронами атакуются частные дома местных жителей.

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Относительно цели таких обстрелов, то Гуменюк напомнила о нарративе оккупантов о том, что они якобы вернутся в Херсон.

"И сейчас они пытаются всеми силами настроить местное население Херсонской области на то, что Силы обороны - это не те, кто им нужны, а надо ждать "русский мир", - рассказала она.

Такую же тактику враг выбирает и на временно оккупированных территориях, потому что у людей есть вера в продвижение Сил обороны Украины.

"Они пытаются их обстреливать, потом выдавая эти события за работу Сил обороны Украины", - отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вооруженные силы Украины не бьют по гражданским объектам, поэтому и трудно выбить российских захватчиков с левого берега Херсонщины, потому что они прячутся за гражданскими.

Также на вопрос о ситуации на левом берегу области, и пытается ли враг идти в штурмы в районе Крынок, Гуменюк рассказала, что от штурмов они не отказываются, изыскивают различные тактики и пытаются разоблачить подход к плацдармам.

"Фактически сейчас вернулись к количеству штурмов пять-шесть в сутки... Они пытаются действовать небольшими группами, поскольку собрать личный состав им все сложнее на этом направлении. Мотивация сверхнизкая, бронетехника не используется. И продолжение вот таких "мясных штурмов" для них оборачивается отминусованием 60% личного состава", - сказала она.

Так, добавила спикер, "результат остается постоянным, наши позиции закреплены за нами", ВСУ работают над расширением своих плацдармов.

"Мы продолжаем держаться на том рубеже, который считаем для себя более закрепленным", - отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь также отметила, что на левобережье Херсонщины оккупантами проводится "инвентаризация" мужского населения - для потенциальной мобилизации и имущества людей, которые выехали.

"Пытаются собрать людей призывного возраста в так называемые отряды территориальной обороны. Сначала - для сооружения оборонительных сооружений вокруг своего населенного пункта, затем - перевод на полигоны, и уже оттуда - пополнение к линии боевого соприкосновения", - сказала она.

На вопрос, такая ситуация наблюдается только на оккупированной территории Херсонщины, или это касается и Запорожской области, Гуменюк отметила, что это системная ситуация, и оккупированные территории этих областей мало отличаются методикой работы оккупантов с местным населением.

"Также они делают очень мощные акценты в той и в другой области на милитаризацию молодежи и детей. Все кружки, все внешкольные мероприятия посвящены как раз милитаризационному воспитанию. С опорой на псевдопатриотизм, воспитанный российской пропагандой", - подчеркнула пресс-секретарь.

Кроме того, на вопрос о ситуации на Запорожском направлении, она отметила, что тактика врага там несколько отличается от Херсонского, поскольку там оккупанты активнее применяют авиацию.

"Пытаются таким образом давить как на наши подразделения вдоль линии соприкосновения, так и на мирное население временно оккупированных территорий, прилегающих к самой линии боевого соприкосновения, и на мирных людей на подконтрольной Украине территории", - сказала Гуменюк.

Враг также использует управляемые авиабомбы. "Здесь у него меньше угроз для авиации, он чувствует себя раскованнее, использует неуправляемые авиационные ракеты, атакуя наши позиции. Время от времени использует и сбросы гранат с веществом, которое имеет слезоточивый эффект", - отметила она.

Так, захватчики пытаются давить на подразделения украинских войск на позициях, но за прошедшие сутки они провели только два штурма. "И в последнее время штурмовая активность здесь несколько снизилась. Очевидно, что собирают ресурсы", - рассказала пресс-секретарь.

Война в Украине - ситуация на юге

6 апреля в Силах обороны юга заявили, что на левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп.

Отмечалось также, в частности, что оккупанты не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за предыдущие сутки было зафиксировано пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдалось их увеличение почти на 20%.

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