Также в Министерстве обороны Украины прогнозируют, что решение о предоставлении Украине самолетов будет положительным.

Решение западных союзников предоставление Украине дальнобойного оружия принято. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С точки зрения вооружения, наша армия де-факто уже стала армией НАТО. В течение года Минобороны решало задачи по обеспечению нашей армии оружием и боеприпасами... Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие. Нам удалось добиться решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. Мы имеем противокорабельные и противорадарные ракеты", - сказала Маляр.

Также она напомнила, что вскоре Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

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"Продолжаются дискуссии о самолетах, и это решение также будет положительным", - сказала она.

Оружие для Украины-что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

9 февраля Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "к решению относительно дальнобойного оружия".

18 февраля Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что передача дальнобойных ракет - это вопрос технического решения, не политического.

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