Отдельно премьер Великобритании выступил за разработку гарантий безопасности для Украины.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал мировых лидеров удвоить военную поддержку Украины.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает ставку на недостаток выдержки и потерю воли западных стран к сопротивлению, но он ошибается.

По словам премьера Великобритании, развязанная Россией война против Украины поставила под сомнение "безопасность и суверенитет каждой нации".

Видео дня

Также Раши Сунак отметил, что победа Украины будет означать победу над глобальными угрозами, и он желает победы над самой идеей войны".

Гарантии безопасности для Украины - что заявил Сунак в Мюнхене

Отдельно Риши Сунак выступил за разработку гарантий безопасности для Украины: "Договоры и соглашения в период после завершения "холодной войны" подвели Украину. Поэтому, нам нужны новые рамки для ее долгосрочной безопасности".

Он подчеркнул, что Россия совершала нарушения за нарушением против страны, которая не были частью коллективной безопасности НАТО: "Ответ международного сообщества не был достаточно сильным".

"Как сказал Йенс Столтнберг, Украина станет членом НАТО. Но до тех пор, пока это произойдет, мы должны сделать больше, чтобы усилить долгосрочную безопасность Украины", - подчеркнул Сунак.

В этой связи, он сказал, что надо предоставить Украине "передовые военные способности", которые соответствуют стандартам НАТО и которые нужны для будущего Украины.

"И мы должны продемонстрировать, что будем оставаться на ее стороне, и что готовы и способны помочь украинцам защищать их страну снова и снова. Украина заслуживает на гарантии такой поддержки", - подчеркнул Сунак.

Как отметил премьер Британии перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится в июне, будут собраны союзники и друзья для начала разработки этих долгосрочных гарантий.

"И наша цель должна быть такой, чтобы выработать новый устав в Вильнюсе, чтобы помочь защитить Украину от будущей российской агрессии", - подчеркнул Сунак.

Новость дополняется…

Вас также могут заинтересовать новости: