С привлечением этих людей есть проблемы, ведь у некоторых все же срабатывает базовый инстинкт самосохранения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что российские оккупанты хотят привлечь граждан своей страны к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о подготовке россиянами псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

"Рассматриваются несколько сценариев. В том числе, подготовка к выборам... Сценарий переноса также отрабатывается. И для подготовки и проведения этих псевдовыборов идет рекрутинг граждан Российской Федерации с территории самой Российской Федерации на оккупированные украинские территории", - рассказал Юсов.

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Он добавил, что без россиян эти "выборы" оккупанты не в состоянии провести.

"Это еще одно свидетельство того, что это власть оккупационная. Местное население тотально не поддерживает оккупантов и российских захватчиков", - подчеркнул представитель разведки.

Так, отметил Юсов, уже на сегодня пропагандистская цель этих псевдовыборов подорвана, ведь ни для мира, ни для местного населения, ни с точки зрения украинского законодательства эта процедура не имеет никакого значения и является абсолютно ничтожной.

На вопрос, сколько россиян свозят на ТОТ, представитель разведки отметил, что речь идет о тысячах людей.

"Оккупанты не доверяют тотально местному украинскому населению и оно, в конце концов, в подавляющем большинстве, абсолютно не падает желанием присоединиться и участвовать в этой бутафории", - сказал Юсов.

Он добавил, что завезенные россияне станут, в частности агитаторами, наблюдателями и руководителями участковых комиссий.

"С рекрутингом этих людей так же есть проблемы, потому что базовый инстинкт самосохранения много у кого работает в России, и ехать на временно оккупированные территории, где часто происходит хлопок, где с коллаборантами, предателями и оккупантами регулярно что - то случается... не очень хорошая рекламная кампания, даже несмотря на то финансовое вознаграждение, которое обещают", - отметил Юсов.

РФ готовится к "выборам" на временно оккупированных территориях Украины

Как известно, российские власти назначили на 10 сентября проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины - так называемые выборы депутатов "собраний" и "представительных органов муниципальных образований" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в Луганской области российские захватчики заставляют местных чиновников увольняться "по собственному желанию", - так они готовятся к будущим псевдовыборам. Оккупанты планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборанты.

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