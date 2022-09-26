Россия собирается манипулировать результатами "голосования", и они никогда не будут признаны.

США считают так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины фикцией. Россия будет в любом случае манипулировать их результатами. Штаты никогда не признают аннексию регионов нашего государства. В администрации Байдена считают, что украинцы имеют полное право забрать свои земли.

Такие заявления сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в свежем интервью CBS News.

"Эти так называемые "выборы" — фикция, и точка. Они приходят, они ставят марионеточные правительства, местные органы власти. И тогда они приступают к "голосованию", которым они в любом случае будут манипулировать", — рассказал Блинкен.

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По словам госсекретаря США, Кремль попытается объявить временно захваченные территории Украины частью России по результатам референдумов. Но эта аннексия никогда не будет признана. А "украинцы имеют полное право забрать" свои земли, то есть восстановить законные границы государства.

Проведение фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях: что известно

Так называемое "голосование" за вхождение захваченных украинских земель в состав России стартовало на частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 23 сентября. Оно продлится до завтра, 27 сентября.

Многие государства выступили с заявлением, что они не будут признавать результаты так называемых референдумов. Сюда относится даже Сербия, идеологический союзник РФ.

По мнению политолога Владимира Молчанова, Путин приказал организовать "голосования", чтобы сломить жителей на временно оккупированных территориях.

Глава МИД России Сергей Лавров использовал ядерный шантаж в разговоре о референдумах и присоединении временно захваченных украинских земель. По словам министра, после аннексии на них будет распространяться ядерная доктрина РФ.

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