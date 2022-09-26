Оккупанты выдавали приглашенных массовиков за персонал атомной станции.

Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Очередное представление они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции.

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Так, большая группа мужчин в штатском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, который выходил после смены.

По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

"Этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков", - сказано в сообщении.

"Референдумы" РФ на оккупированных территориях: что известно

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

В СБУ сообщили, что российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как украинцам избежать участия в "референдуме" российских оккупантов.

Жителей временно оккупированной территории Донетчины путем запугивания и поквартирного обхода заставляют отдавать голоса на "референдуме".