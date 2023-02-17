Противник, в частности, потерял хранилище с боеприпасами, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы на протяжении прошлой недели ликвидировали сотни российских захватчиков, а также, в частности, много вражеской техники и оружия.

Ликвидированы 278 противников, восемь вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники, два миномета и 14 артиллерийских систем, говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, уничтожены две единицы специальной техники противника, одно средство противовоздушной обороны, две крылатые ракеты и одно хранилище с боеприпасами.

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Генштаб ВСУ утром 17 февраля сообщал, что россияне продолжают сосредотачивать свои главные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. В Генштабе добавили, что в районах более 10 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута шли бои.

Враг на востоке Украины несет огромные потери. Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине составляют примерно 141260 оккупантов. Кроме того, ликвидировано много различной вражеской техники и вооружения.

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