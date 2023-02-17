Немецкие власти расследуют государственную измену одного из сотрудников своей разведки.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND) Германии, задержанный за шпионаж в пользу РФ, должен был передать в Москву координаты установок HIMARS в Украине. Об этом пишет Spiegel.

Как стало известно журналистам, ФСБ поручила завербованному ею агенту BND записать и передать GPS-данные, полученные от реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, полученных Украиной.

В качестве вознаграждения за передачу этих данных агенту успели передать "шестизначную сумму". Именно эти деньги были найдены у него при задержании.

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Источники, сообщившие журналистам эти сведения, полагают, что Россия всё же не успела получить данные о координатах HIMARS и IRIS-T в Украине.

Российские шпионы в Европе

В декабре немецкие правоохранители арестовали сотрудника местной разведки (BND) по подозрению в шпионаже на Россию. Утверждается, что мужчина передал в Москву некую служебную информацию.

По данным ГУР МОУ, российская шпионская сеть продолжает активно работать в странах Европы. Упор делается на информационно-пропагандистских операциях. Приоритетными задачами россияне ставят попытки повлиять на отдельных авторитетных людей в Европе.

А вот издание The Washington Post считает, что за последний год российская шпионская сеть в Европе была значительно ослаблена западными контрразведками. Это стало неожиданностью для Путина.

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