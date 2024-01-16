Он подчеркнул, что Украина готова бороться с "российской террористической институцией", однако ей нужна помощь.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал материал издания BILD, в котором говорилось, что НАТО готовится к войне с Россией. В документе, на который ссылались авторы материала, отмечалось, что нападение на Альянс может произойти уже в 2025 году.

"В этом документе говорится о нападении с территории Беларуси. Если некоторые будут продолжать наблюдать и не помогать нашей стране, то, как говорится, в мире все может происходить. Однако я думаю, что к тому времени Россия будет уже уничтожена, если наши друзья и партнеры будут занимать максимально активную позицию по помощи нам именно с современным оружием", - подчеркнул Данилов в интервью"24 канала".

Секретарь СНБО отметил, что Украина готова бороться с" российской террористической институцией " и уничтожать оккупантов. Однако нашей стране необходима помощь.

Видео дня

"Если некоторые страны в дальнейшем будут "с угла" наблюдать, чем это все будет заканчиваться – тогда, еще раз подчеркиваю, в мире может все происходить, но я в это не верю. Еще раз подчеркиваю, мы точно одержим победу над этим агрессором. Будет трудно, будет сложно, но мы точно будем победителями в этой войне", – констатировал Данилов.

Угроза нападения на НАТО

Издание BILD со ссылкой на документ бундесвера писало, что в НАТО готовятся к войне с Россией. Сценарий стартует в феврале 2024 года, когда Россия якобы запустит очередную волну мобилизации и призовет в армию дополнительно 200 тысяч человек, после чего РФ усилит наступление на территории Украины. Прогнозируется, что скрытая атака России на Запад начнется в июле, и со временем она будет становиться более явной.

В НАТО прокомментировали этот материал. В Альянсе отметили, что обнародованный прогноз не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации, а лишь – сценарий для учений.

Вас также могут заинтересовать новости: