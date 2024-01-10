По мнению Чалого, так Путин хочет показать НАТО несостоятельность механизма быстрого реагирования со стороны альянса.

Российской диктатор стремится напасть на НАТО, и Россия может атаковать Эстонию. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мое мнение, что Путин очень хочет это сделать для того, чтобы показать НАТО несостоятельность быстрого реагирования", – пояснил он свое заявление в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что НАТО только сейчас взялось за изменение стратегии сдерживания, на стратегию недопущения. Ранее в случае нападения на какую-то из стран блока, "48 часов или неделю эта страна ведет самооборону, а затем подтягиваются другие страны НАТО".

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"Сначала силы быстрого реагирования, а потом уже НАТО. Теперь Литва, Латвия, Эстония поставили вопрос ребром: посмотрите, что было в Украине, когда из Беларуси, России пошли на Киев, Бучу, Гостомель, Ирпень, Бородянку, Мощун. Нет, мы так не хотим, мы страны, которые хотят, чтобы контингенты ваши уже были расположены. Поэтому Германия приняла решение о расположении немецкой бригады на территории Литвы, единственная проблема в том, что это только аж 2027 год", – отметил дипломат.

При этом Чалый добавил, что Россия может напасть раньше, когда НАТО к этому не будет готово.

"Это вопрос времени и вопрос силы этих стран и НАТО, поэтому эта вероятность будет меняться, но она остается абсолютно реальной. Я только думаю, что скорей всего могут атаковать (мое мнение, не подкрепленное оперативными планами) Эстонию. Там есть Нарва, российские эти все настроения, и очень серьезная агентура сослана туда даже не со времен СССР, а сослана за последние десятилетия", – констатировал дипломат.

Угроза нападения РФ на другие страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что в течение ближайших нескольких лет Россия может атаковать страны Европы. Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и "это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным".

Ранее издание BILD писало, что одна из европейских разведок также рассматривает этот сценарий. Там прогнозировали, что возможное нападение РФ может произойти в 2024-2025 годах, когда США окажутся "без лидера" из-за смены президента и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

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