С первых дней войны сеть ОККО определила поддержку Вооруженных Сил Украины одним из приоритетных направлений. Суммарно вклад компании в помощь ВСУ и восстановление страны по состоянию на январь текущего года составил более 1,3 млрд грн. В январе вместе с Uklon компания запустила инклюзивный класс авто во Львове, а уже в феврале стартует третий совместный проект с "Вернись живым", направленный на усиление ДШВ.

"Самостоятельно и в партнерстве с фондом наша компания реализовала ряд проектов по помощи войску – оружием, разведкомплексами, автомобилями, реанимобилями, горючим. Подходим к этому вопросу комплексно и системно, потому что точечная история не решит вопрос. Мы понимаем, от кого зависит судьба нашей страны, и, как сознательная компания с четкой гражданской позицией, с первых дней войны подключились к помощи и продолжаем это делать сегодня", – отметил СЕО ОККО Василий Даниляк.

Так, ВСУ уже было передано 25 разведывательных комплексов "ШАРК", средства на приобретение которых были аккумулированы в рамках совместной инициативы с фондом "Повернись живым" - "ОКО за ОКО". Впоследствии компания и фонд поставили перед собой задачу обеспечить все бригады ТрО минометами, гранатометами и пулеметами. В рамках "ОКО за ОКО: вооружим ТРО до зубов" аккумулировано 400 млн грн на пехотное вооружение. Вся партия - 200 пулеметов - уже работает на передовой, минометы и гранатометы передаются партиями по мере изготовления. Напомним, в рамках всех инициатив сеть отчисляла средства с каждого литра брендового топлива Pulls. Собственно, такая же механика предусмотрена и в новой кампании, которая стартует в феврале.

Видео дня

Также сеть ОККО помогла закрыть сбор на разведывательно-ударные комплексы с минометами "длинные руки ТРО", перечислив 48 млн грн на инициативу "Вернись живым"; сделала взнос в $95 тыс. на приобретение вертолетов медицинской эвакуации MEDEVAC, один из которых уже спасает жизни бойцов. С марта 2022 года и до сих пор на прифронтовых АЗК действует программа "согреваем защитников". Здесь угощают военных кофе, чаем, хот-догами. За это время компания уже сделала 4,3 млн чашек кофе и 2,5 млн хот-догов.

Кроме помощи ВСУ, ОККО присоединилась к восстановлению социально важных объектов после деоккупации Киевщины, Черниговщины, предоставила топливо ГСЧС для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, полтора года предоставляла бесплатно топливо волонтерам под эвакуацию и перевозку гуманитарных грузов.