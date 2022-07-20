Военнослужащий не получил повреждения, его передали командованию.

Главное управление разведки Министерство обороны провело эвакуацию украинского военнослужащего с временно оккупированной территории на юге страны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели больше 10-ти удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.

"Очередное подтверждение эффективного сотрудничества - это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны. Украинский военный не получил повреждения, его передали командованию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в ГУР объяснили, почему не детализируют данные о воздушных угрозах. Там отметили, что вся информация, которая будет свидетельствовать о том, что мы осведомлены о действиях РФ, заставит россиян изменить свою линию поведения и, соответственно, военные не будут знать, как будет действовать противник.

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