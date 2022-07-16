Противники 15 июля запустили по украинскому городу ракету с осколочно-фугасным зарядом, отметили в Донецкой ОВА.

В результате обстрела Краматорска Донецкой области, осуществленного россиянами в пятницу, 15 июля, были повреждены два объекта инфраструктуры и семь жилых домов.

Противники использовали против гражданского населения ракету "Торнадо-С", которая имела осколочно-фугасный заряд, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Чиновник добавил, что "Краматорск - особо лакомая мишень" врага, поскольку этот город является временным административным центром региона.

"...Удары по городам в относительном тылу - сознательный выбор россиян, которые стремятся посеять панику... Все, кто до сих пор остается в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности. Будьте ответственными - эвакуируйтесь! Сохраните свою жизнь и жизнь своих близких!", - призвал глава ОВА.

Напомним, российские войска 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Власти РФ назвали войну против нашей страны "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации".

Противник обстреливал ряд населенных пунктов, в частности, из оккупированной части Донецкой области атаковал железнодорожный вокзал Краматорска, погиб 61 человек и 121 - получил ранения.

16 июля Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ряда населенных пунктов в Донецкой области погибло восемь гражданских, а 13 - ранены.

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