Во всех освобожденных от оккупантов населенных пунктах с 21:00 2 апреля до 6:00 вторника, 5 апреля вводится комендантский час.

Для разминирования освобожденных населенных пунктов на Киевщине понадобится не менее 10 дней.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он напомнил, что во всех освобожденных от оккупантов населенных пунктах с 21:00 2 апреля до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Это делается для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер.

"Мы все хотим вернуться домой. Однако освобожденные от оккупантов территории Киевщины - до сих пор опасны. Берегите свою жизнь", - отметил Кулеба.

Напомним, на Киевщину прибыли бронежилеты для бойцов теробороны.

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