Оказалось, что люди пренебрегли отсутствием "зеленого коридора".

Украинская разведка обнародовала обновленную информацию о расстреле колонны женщин и детей из села Победа (Барышевский район Киевской области) во время попытки эвакуации.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"После выяснения обстоятельств трагедии оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", - говорится в сообщении.

"Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией относительно маршрутов эвакуации и использовать только безопасные пути", - отметили в управлении разведки.

Как сообщал УНИАН, 12 марта российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей на Киевщине: семь погибших, из них один ребенок.

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