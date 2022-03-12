В результате обстрела погибли 7 человек \ t.me/Zhyvytskyy
Российские войска расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Это произошло вчера, 11 марта, при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район) в сторону села Остролучье - по согласованному с РФ "зеленому" коридору.
Результат обстрела - семь погибших гражданских, среди которых один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.
После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь людям.