В результате атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Российские войска расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Это произошло вчера, 11 марта, при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район) в сторону села Остролучье - по согласованному с РФ "зеленому" коридору.

Результат обстрела - семь погибших гражданских, среди которых один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь людям.

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