В нашей заявке на оружие будет то, что поможет "выбить" и победить РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие типы оружия нам нужны для контрнаступления и победы. Список всего необходимого Украина предоставит своим западным союзникам уже 8 сентября, на пятой встрече в формате Рамштайн.

Об этом Подоляк сообщил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

На встрече Рамштайн, пояснил советник главы ОП, все министры собираются и получают информацию об оружии, которое есть у РФ. Также они получают весь список того, что есть у нас. Министры могут оценить паритет, могут оценить курс и получить аналитику, узнать об акцентах и понять, какая тактика преобладает и насколько эффективны те или иные методы ведения боевых действих.

Страны-союзники проводят так называемую ревизию всего объема оружия, которое уже есть у Украины. Также министры видят результаты работы ВСУ и оценивают нашу заявку на оружие. Украина сообщает, что именно нам сейчас нужно для ведения боя и что наиболее приоритетно, пояснил Подоляк.

Советник главы ОП рассказал, что в этот раз мы обратимся к странам-союзникам с просьбой предоставить системы противовоздушной и противоракетной обороны. РФ продолжает обстреливать украинские города своими старыми ракетами, отметил Подоляк, потому нам чрезвычайно важны системы ПРО для защиты, в первую очередь, Харькова, Николаева, Днепра и Запорожья.

Второе, что нужно Украине - беспилотники разных конфигураций. Именно они помогут защитникам нашей стране проводить дистанционную войну. Беспилотники чрезвычайно важны, отметил Подоляк.

Ключевым, паритетным и существенным направлением, самым главным оружием, которое нужно Украине, являются системы MLRS с большой дальностью ударов, сообщил советник главы ОП. Нам нужны не только HIMARS, но и другие системы, способные "бить" на расстояние более 80 километров.

Как отметил Подоляк, Украине важно иметь на вооружении больше таких систем, потому что логистика армии РФ понятна и примитивна. У оккупантов большие топливные базы по периметру фронта, свои запасы оружия они перебрасывают на склады, после чего враг регулярно проводит интенсивные артиллерийские обстрелы. Чтобы остановить бешеный огонь, который РФ открывает по украинским городам, нам нужно разрушить логистику и тыл страны-агрессора, для этого нам и нужны MLRS.

Благодаря таким системам ВСУ смогут "прорядить" складские ресурсы РФ, за счет чего уменьшится интенсивность вражеского огня. Оккупанты лишатся поддержки с тыла и тогда мы сможем начать масштабное контрнаступление, пояснил Подоляк.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от части территорий Украины.

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