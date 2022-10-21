Обозреватель напомнил, что 10 октября массированная ракетная атака РФ сопровождалась попытками оккупантов наступать на ряде направлений.

Россия может скомбинировать ракетные удары по Украине с имитацией наступления на разных направлениях фронта. Вероятно, именно для этого РФ перебросила в Беларуси носители гиперзвуковых ракет Х-47М "Кинжал" – истребители-перехватчики МиГ-31К.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Буквально на днях я отмечал, что российское командование отправляет в зону боевых действий в Украину частично мобилизованных в формате "маршевых батальонов", то есть – без полноценной комплектации техникой. Собственно, этот процесс ускорился в разы и это настораживает. Дело в том, что если ранее такие подразделения сопровождались хотя бы легкобронированной техникой или транспортными средствами, то сейчас гонят массово, исключительно количественно", – отметил эксперт. Видео дня

"Создается такое впечатление, что под объявление "военного положения" они готовят имитацию наступления. Не могу сказать, что это несет какую-то критическую угрозу, но напомню, что 10 октября массированные ракетные удары по территории Украины сопровождались попытками оккупантов наступать на ряде направлений. Успехом они не увенчались, но...", – предупредил Коваленко.

По его мнению, если так и будет, то это одно из тех решений российского военно-политического командования которое иначе как "тупее быть не может" назвать невозможно.

"Заранее отмечу, что этот план не решает не тактических, не, тем более, стратегических задач. А использование Х-47М "Кинжал", которые сейчас Россия не способна производить, и вовсе видится проявлением неадекватности и истерии. Хотя, неадекватность и истерия это уже обычные настроения в стенах Кремля".

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

На днях мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам эксперта Коваленко, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.