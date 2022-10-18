В Беларусь прилетели истребители, которые могут нести "Кинжалы".

Над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31 с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

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В отличие от стандартных Миг замеченные над беларуской столицей истребители имеют увеличенный запас топлива, специальную аппаратуру связи и возможность нести "Кинжалы".

"16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31, которые приземлились на аэродром в Мачулищах. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" установила, что это не стандартные Миг-31, а специальная модификация Миг-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км", – говорится в сообщении.

"БГ" не исключает, что вместе с Миг-31К российские военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ, прибывшие на тот же аэродром в тот же день, привезли в Беларусь и сами "Кинжалы".

"Есть основания полагать, что истребители Миг-31К ВКС РФ, в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", – отмечает проект.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко предоставил россиянам территорию своей страны как военный полигон. Из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины, воздушное пространство РБ используется для нанесения ракетных ударов по украинским городам, из беларуских городов россияне запускают в сторону Украины дроны-камикадзе. Также Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

Накануне Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск. 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

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