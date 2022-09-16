Пока у этих ракет самый высокий процент вероятности прорыва украинской ПВО, отметил обозреватель.

Тот факт, что российская авиация стала чаще использовать ракеты Х-47М "Кинжал", можно расценивать как "конвульсию" оккупантов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Использования Х-47М я опасался на День Независимости, поскольку ими могли нанести удар по Украине в рамках масштабного террора, но тогда все же применили Х-22. Что же до "Кинжалов", то их было у россиян менее 40 единиц по состоянию на начало сентября. Ракеты сейчас не производятся в России из-за отсутствия ряда комплектующих иностранного происхождения", – отметил эксперт.

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"Данные ракеты имеют самый высокий процент вероятности прорыва нашей ПВО, их перехват крайне проблематичен. К тому же, из-за редкого применения не выработаны алгоритмы противодействия. С другой стороны, их применение можно расценивать и как конвульсию оккупантов", – добавил Коваленко.

По его мнению, россияне используют Х-47М "Кинжал", чтобы прорвать украинскую ПВО и с высокой вероятностью поразить тот объект, который намечен.

"Но насколько рационально использовать настолько дефицитную и уникальную ракету, если только… Согласно сообщениям, сейчас в Черном море присутствуют носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 28 ракет. Этого суммарного залпа вполне хватит, чтобы прорвать нашу систему ПВО и нанести удар по намеченным целям. Но бьют не "Калибрами", а "Кинжалами", которые на вес золота. То есть, нет суммарного залпа 28 ракет. Нет суммарного пуска Х-22 в 20 единиц. Нет суммарного отстрела 30 ракет П-800 "Оникс". А то, что есть, с минимальной вероятностью прорвет ПВО, а с намного большей – не добьется поставленной цели", – объяснил Коваленко.

"Скажем так, приятного конечно не много, ведь "Кинжал" выполняет ставящиеся перед ним задачи, но это пока. Пока они еще есть в наличии у оккупантов, либо пока наше ПВО не завершит отработку алгоритмов противодействия. В любом случае, будущее оккупантов видится в крайне мрачных тонах, если они решили начать расходовать самую ценную свою ракету", – резюмировал эксперт.

Ранее Коваленко заявлял, что вскоре ВСУ смогут научиться перехватывать российские ракеты Х-47М "Кинжал", которые называют самыми опасными.

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