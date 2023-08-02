В Азовском море не изменилось количество кораблей противника, отметили в ВМС ВСУ.

В среду, 2 августа, из Черного моря Украине грозит не одна российская крылатая ракета "Калибр", несмотря на то, что уменьшилось количество ракетоносителей российских захватчиков.

На боевом дежурстве сегодня по состоянию на 11:00 находились шесть бортов противника, и среди них был один носитель "Калибров" (общий залп - четыре ракеты), идет речь в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что в РФ есть подводные лодки, оснащенные "Калибрами". "Подводный черт, чтобы не всплыл больше", - так новость об обновленном количестве кораблей противника в Черном море прокомментировал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Стоит отметить, что по данным ВМС ВСУ, в Азовском море количество кораблей не изменилось - там так и дежурит один борт оккупантов.

Важные новости Украины - что надо знать о ситуации в Черном море

1 августа в Черном море по состоянию на 10:30 находились семь кораблей противника, среди них были два носителя "Калибров", и общий залп бортов составлял 12 ракет.

Россияне уже уйму раз с Черного моря били по Украине ракетами, есть много разрушений, жертв и пострадавших. Украинским воинам по состоянию на 2 августа удалось уничтожить 1 347 крылатых ракет противника.

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