По словам эксперта, некоторые иранские ракеты могут поражать движущуеся цели.

Иран предположительно передал России более 200 ракет дальностью свыше 80 километров. Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в эфире "Еспресо".

"Несколько недель назад появилась информация о том, что Иран передал России более 200 ракет. Впрочем, это не ракеты, дальность которых более 300 км, а менее дальнобойные. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км. похожи по своим возможностям на ракету к HIMARS", - отметил он.

По словам Каткова, некоторые иранские ракеты могут поражать движущуеся цели.

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"К сожалению, ракеты с такой системой наведения очень опасны. Поскольку лазерная подсветка цели позволяет поражать находящиеся в движении цели", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз получил проверенную информацию о том, что Иран предоставил России ракеты.

До этого издание The Wall Street Journal заявило, что Москва получила от Тегерана баллистические ракеты. Издание писало, что Соединенные Штаты и Европейский Союз в ответ на такой шаг готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене.

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