Иран предположительно передал России более 200 ракет дальностью свыше 80 километров. Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в эфире "Еспресо".
"Несколько недель назад появилась информация о том, что Иран передал России более 200 ракет. Впрочем, это не ракеты, дальность которых более 300 км, а менее дальнобойные. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км. похожи по своим возможностям на ракету к HIMARS", - отметил он.
По словам Каткова, некоторые иранские ракеты могут поражать движущуеся цели.
"К сожалению, ракеты с такой системой наведения очень опасны. Поскольку лазерная подсветка цели позволяет поражать находящиеся в движении цели", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз получил проверенную информацию о том, что Иран предоставил России ракеты.
До этого издание The Wall Street Journal заявило, что Москва получила от Тегерана баллистические ракеты. Издание писало, что Соединенные Штаты и Европейский Союз в ответ на такой шаг готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене.