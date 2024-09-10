Отмечается, что из-за высокой скорости эти ракеты можно сбить лишь ограниченным количеством систем ПВО.

Скорее всего, большую часть баллистических ракет Fath-360, которые Иран мог передать России, силы ПВО Украины не смогут сбить. Такое мнение высказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце, передает РБК-Украина.

По его словам, эти ракеты будут создавать угрозу для Сил обороны у линии фронта, а также для населенных пунктов на расстоянии около 100 километров.

Отмечается, что из-за высокой скорости эти ракеты можно сбить лишь ограниченным количеством систем ПВО - комплексами Patriot, NASAMS или С-300.

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"И если первых Patriot, NASAMS в принципе дефицитное количество пусковых, и они прикрывают крупные города, то в отношении С-300 другая проблема. Уже есть существенный дефицит ракет к данному комплексу", - заявил эксперт. - Понимая, что, к сожалению, (Россия могла получить такое количество ракет - УНИАН) - около 200, большую часть этих ракет, скорее всего, мы не сможем перехватить".

Долинце добавил, что в зону действия этих ракет попадает Херсонская и Николаевская области: "Более дальние города, которые находятся на расстоянии более 100 километров не входят в радиус поражения данными видами вооружения".

Баллистические ракеты Fath-360 - что сообщалось

Напомним, Европейский Союз получил проверенную информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

Как заявлял военный эксперт Александр Мусиенко, решение о поставках иранских баллистических ракет России было принято в августе. Он также отмечал, что речь идет о передаче баллистических ракет малого радиуса действия Fateh (дальность от 30 до 120 километров).

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