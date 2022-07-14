В областном центре после вражеского обстрела активно работают более 100 сотрудников ГСЧС и коммунальные службы, отметил глава Министерства внутренних дел.

Спасатели планируют завершить разбор завалов на месте ракетного удара в центре Винницы сегодня, 14 июля.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга в Виннице.

"Сегодня произошла очередная трагедия, очередное военное преступление государства-террориста России. Произошел прилет ракет в центр Винницы. В 10:12 была объявлена воздушная тревога. В 10:43 в Виннице произошел взрыв, ракеты попали в автомобильную парковку. Уже через 5-7 минут после взрыва на месте трагедии были полиция, спасатели и врачи скорой. Здесь обнаружили остатки двух ракет типа "Калибр". Всего было выпущено 4 ракеты, две из них сбила ПВО, две, к сожалению, достигли своей цели", - сказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что большинство погибших людей – те, что находились на улице во время воздушной тревоги.

Также Монастырский сообщил, что в результате ракетного удара повреждены 36 объектов гражданской инфраструктуры.

Глава МВД сообщил, что спасатели смогут закончить разбор завалов уже сегодня, 14 июля.

"Активно работают более 100 работников ГСЧС, коммунальные службы города. Сегодня до конца дня будет понятна последняя цифра по тем, кого найдут", - добавил Монастырский.

Напомним, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

По данным ГСЧС, по состоянию на 19:40 погибло 23 человека (из них 3 ребенка), обратилось за помощью 115 человек, госпитализированы - 64, в том числе 2 ребенка, в тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек - в критическом состоянии. Продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует.

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